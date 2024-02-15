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تهديد إسرائيلي عالي النبرة: يمكننا الهجوم حتى عمق 50 كلم في بيروت!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2024 5:07 مساءً
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كشف وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف غالانت، اليوم الخميس “أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة”. وأضاف “أنّ إسرائيل ستُصعد ضد حزب الله بمستوى عُشر ما تستطيعه”. وهدّد غالنت أنّ إسرائيل “يمكنها الهجوم حتى عمق 50 كلم في بيروت وأي مكان أخر”.

وصعد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته ضد حزب الله بسبب الهجوم الذي شنّه الحزب أمس ضد شمال إسرائيل وأدى إلى مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة سبعة آخرين، وقال جيش الاحتلال: “نفذنا عملية اغتيال لـ “علي الدبس” أمس في النبطية وهو قائد مركزي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

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