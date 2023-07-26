وائل كفوري يسحب إعلانات حفل فرنسا!

أعلن الفنان وائل كفوري سابقاً عن إحيائه حفلين غنائيين في فرنسا، الأول في كان على مسرح قصر المؤتمرات في 14 آب والثاني في باريس يوم 27 أكتوبر.

وقد لاحظ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّه وخلال الساعات الماضية تم سحب الإعلانين عن حسابات وائل على السوشيال ميديا، رغم الحملة الدعائية الكبيرة للحفلين، ما يفتح باب التساؤلات حول إخلال المتعهد بشروط التعاقد، ويطرح تساؤلات عديدة حول هذه الخطوة المفاجئة.

يشار إلى أن مدينة “كان” الفرنسيّة كانت قد نشرت ولأوّل مرّة في تاريخها على مواقعها الرسميّة اسم الفنان اللبناني وائل كفوري الّذي من المفترض أن يقف على خشبة مسرح “قصر المؤتمرات” بتاريخ 14 آب المقبل.