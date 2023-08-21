بالفيديو - وائل كفوري يحيي حفل زفاف ابنة الياس المر

أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفل زفاف ماريا المر، ابنة الوزير السابق الياس المر، والشاب ايلي أبو ناضر بحضور العائلتين والأصدقاء.

وقد ظهر الفنان وائل كفوري في أحد الفيديوهات وهو يؤدي أغنيته الشهيرة “ما وعدتك بنجوم الليل”، وسط تفاعل كبير من العروس ماريا الّتي رقصت بحماس على إيقاع الأغنية.

وسرعان ما نال هذا الفيديو انتشاراً واسعاً عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وتصدّر اسم الفنان وائل كفوري قائمة الترند على موقع X ضمن فئة الموسيقى في لبنان.