الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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بالفيديو - حبيبة وائل كفوري المغربية تظهر مجددا!

منذ 45 دقيقة
وائل كفوري

وائل كفوري

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري من حفله الاخير في مدينة كان الفرنسية، حيث قيل إن حبيبته المغربية ظهرت في الفيديو إذ كانت حاضرة في الحفل.

وفي التفاصيل، وبينما كان وائل يقدم إحدى أغنيته على المسرح بحضور جماهيري واسع، وجّه تحية خاصة للمغرب، ليقوم مصوّر الفيديو بالتقاط مشهد لإحدى الشابات الموجودات بين الحضور، حيث قيل إنها حبيبة وائل المغربية.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، اذ عبروا عن حبهم لـ وائل كفوري وأشادوا بالاجواء المميزة التي يخلقها في حفلاته، كما لفت البعض الى ان وائل قد يكون ما زال على علاقة مع حبيبته المغربية رغم تداول اخبار عن انفصالهما.

 

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