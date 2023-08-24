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تشيلسي يتعاقد مع المهاجم واشنطن من سانتوس

منذ 27 دقيقة
لاعب سانتوس ديفيد واشنطن

لاعب سانتوس ديفيد واشنطن

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس تعاقده مع البرازيلي ديفيد واشنطن مهاجم سانتوس. ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاما لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تصل إلى 20 مليون يورو (21.69 مليون دولار) متضمنة إضافات متعلقة بأداء اللاعب.

وبذلك يكون تشيلسي قد أنفق 400 مليون يورو في فترة الانتقالات الحالية.

وانضم واشنطن إلى سانتوس من جريميو عام 2016 ووقع على أول عقد احترافي له مع النادي وهو في سن 16 عام 2021.

وشارك المهاجم لأول مرة مع الفريق الأول في أبريل نيسان الماضي، وجدد سانتوس عقده حتى 2026.

وسجل واشنطن هدفين خلال تسع مباريات في الدوري البرازيلي الموسم الحالي.

وسار واشنطن على خطى زميله أنجيلو جابرييل (18 عاما) المنتقل إلى تشيلسي والذي يلعب لستراسبورج الفرنسي على سبيل الإعارة حاليا.

    المصدر :
  • رويترز

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