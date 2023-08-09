والت ديزني تواصل التركيز على خفض التكاليف بعد إيرادات فصلية دون التوقعات

أعلنت شركة والت ديزني يوم الأربعاء إيرادات فصلية دون توقعات وول ستريت لكنها قالت إنها ماضية في خفض التكاليف بأكثر من مبلغ الخمسة مليارات ونصف المليار دولار الذي تعهدت به للمستثمرين في فبراير شباط.

وقالت المجموعة الترفيهية، التي حققت أرباحا فصلية فاقت التوقعات، إن عدد المشتركين في ديزني+ في الولايات المتحدة جاء أقل بفارق طفيف عن توقعات المحللين.

وسجلت ديزني إيرادات بلغت 22.33 مليار دولار في الربع المنتهي في الأول من يوليو تموز، بزيادة أربعة بالمئة عن العام الماضي ولكن أقل من متوسط ​​تقديرات وول ستريت بإيرادات عند 22.5 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف.

وحققت أرباحا للسهم الواحد قدرها 1.03 دولار متجاوزة توقعات وول ستريت بربحية 95 سنتا للسهم.

وأضافت الشركة 800 ألف مشترك إلى ديزني+، وهو ما يقل بمئة ألف عن تقديرات المحللين.