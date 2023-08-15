الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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والدة مبابي تفي بوعدها مع رئيس ريال مدريد

منذ 3 دقائق
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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أصرت فايزة العماري، والدة ووكيلة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على وعدها مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني.

وتحدثت تقارير عن انتهاء أزمة مبابي مع إدراة النادي الفرنسي بعد الاتفاق على تجديد عقده حتى صيف 2025 مع وضع بند يسمح له بالرحيل، الصيف المقبل، على الرغم من الإعلان في وقت سابق من هذا الصيف أنه لن يجدد عقده مع الفريق.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إن العماري تعرضت لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور النادي الإسباني، بسبب ما نشر عن مصير مبابي من بعض وسائل الإعلام التابعة لباريس.

ولم تخرج العماري للتعليق على هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس تصرفها في الماضي عندما كانت تنفي أو تؤكد أنباء، مثل التجديد، كما سبق وأن عقدت مقارنة بين عرضي ريال مدريد، وباريس.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن العماري ظلت صامتة، وستواصل التعامل مع مصير مبابي بنفس الاستراتيجية، ولن تتفوه بأي شيء على الإطلاق.

وأوضحت الشبكة أن “العماري وعدت فلورنتينو بيريز بهذا الأمر، لأن رئيس ريال مدريد لا يحب التحدث عن أي مفاوضات تخص الصفقات المحتملة للنادي الإسباني بشكل علني”.

وذكرت أن “العماري التزمت الصمت حرفيا، حتى عندما كانت تؤكد كل وسائل الإعلام الفرنسية أن مبابي اتفق بالفعل على التجديد، الأحد الماضي”.

ويتصدر اسم مبابي عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية العالمية منذ أن أخبر ناديه الحالي في يونيو الماضي عدم نتيه تفعيل البند الخاص بتمديد عقده إلى صيف عام 2025، مع التأكيد على خوضه منافسات الموسم الجديد 2023-2024 بقميص سان جيرمان، ما كان يعني أنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

 

 

 

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