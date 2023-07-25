وجهها تحوّل إلى "فقاعات".. بريطانية تظهر بشكل غريب

ظهرت سيدة بريطانية تدعى، مرسيدس كريستنسن، 52 عاما بمنظر غريب بعد امتلأ وجهها بفقاعات وكتل، جراء إصابتها بمرض الورم العصبي الليفي من النوع الأول، الأمر الذي سبب لها حالة نفسية مضطربة خوفا من رأي الناس بشكلها الغريب الجديد.

ما هو التعريف الطبي لـ “الورم العصبي الليفي”؟

الورم الليفي العصبي هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تُسبب تكوُّن الأورام على الأنسجة العصبية، ويمكن أن تحدث هذه الأورام في أي مكان من جهازك العصبي، بما في ذلك المخ والحبل النخاعي والأعصاب.

قصة السيدة البريطانية مع المرض

أصيبت مرسيدس بالمرض لأول مرة عندما كانت بعمر 29 عاما بعد ولادتها بابنها الأخير، وظهرت الكتل الحميدة على وجهها بشكل يشبه الفقاعات، ما أدى إلى تعرضها للتنمر بسبب غرابة شكلها.

في البداية لجأت إلى العزلة خوفا من رأي الناس، لكنها فيما بعد قررت عدم الاختباء.

وقالت مرسيدس: “كنت أمتلك بشرة رائعة، بدأت الأورام في الظهور بسرعة بعد الولادة، وهو أمر طبيعي لأن أي تغيير هرموني يمكن أن يسبب أوراما”.

وأضافت: “اختبأت كما يفعل معظم الناس، كنت أغطي وجهي بشعري، ولكن بعد تشخيص إصابة أطفالي بنفس المرض، أدركت أنني لا أستطيع الاختباء كي لا يشعر أبنائي أن المرض مخز”.

وتابعت مرسيدس: “كنت في محل البقالة مع ابنتي ذات مرة وجاءت امرأة إليّ وقالت:” لو كنت أشبهك، فسوف أقتل نفسي “.

معلومات عن المرض

-عادة ما تكون الحالة موروثة من أحد الوالدين.

-تختلف شدته من شخص لآخر، يظهر على شكل أورام طرية وغير سرطانية تحت الجلد.

-يمكن أن يظهر النمش في أماكن غير عادية مثل الإبطين والفخذين وتحت الثدي ويسبب مشاكل في العظام والعينين والأعصاب.