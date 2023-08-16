وداع مؤثر بين باريس سان جيرمان ونيمار!

أعلن نادي باريس سان جيرمان رحيله نجمه البرازيلي نيمار رسمياً الى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في واحدة من مفاجآت الدوري السعودي للمحترفين.

ووصف النادي الباريسي لاعبه نيمار دا سيلفا بالأسطورة في بيان رسمي تم نشره على الموقع الرسمي بعد ست مواسم فريق العاصمة.

ولد نيمار دا سيلفا في 5 فبراير 1992 بولاية ساو باولو، البرازيل، وانضم إلى نادي سانتوس في عام 2003 ، حيث لعب مع فرق الشباب في النادي.

بعد ست سنوات، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول. مع سانتوس ، المهاجم البرازيلي الذي يتمتع بتقنية رائعة ، سرعان ما أصبح لاعبًا نجمًا، وسرعان ما فتح أبواب الاختيار البرازيلي، وخلال مباراته الأولى للمنتخب الوطني ، في 10 أغسطس 2010 ، سجل هدفه الأول في الفوز على الولايات المتحدة (2-0).

صاحب 71 هدفًا و 37 تمريرة حاسمة في 138 مباراة مع سانتوس ، سافر أخيرا إلى أوروبا ، وبشكل أكثر تحديدًا نادي برشلونة، في 2013 ، بعد فوزه بكأس القارات باختياره.

في نفس الصيف، فاز نيمار بلقبه الأول في القارة القديمة بكأس السوبر الإسباني. بعد عام ، لعب البرازيلي المصنف 10 كأس العالم لأول مرة في بلاده. وسجل نيمار جونيور 4 أهداف هناك قبل أن يصاب في ربع النهائي.

بعد 4 مواسم مع البلوجرانا سجل خلالها 105 هدفًا وسجل 76 هدفًا في 186 مباراة ، تم نقل الموهبة البرازيلية إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

في أول تدريب له مع الفريق، ترك نيمار جونيور على الفور انطباع، ولعب 30 مباراة بـ 28 هدفًا و 16 تمريرة حاسمة و 3 ألقاب (بطولة فرنسا ، كوبيه دي فرانس ، كوبيه دي لا ليج).

على مدار المواسم ، أضاف 4 ألقاب لدوري الدرجة الأولى (2019 و 2020 و 2022 و 2023) وكأسين فرنسيين (2020 و 2021) وكأس الرابطة (2020) وثلاثة كؤوس أبطال (2018 و 2020) و 2022). سجل حافل بليغ ، موضّح من خلال إحصاءات مثيرة للإعجاب.

خلال السنوات الست التي قضاها في العاصمة ، أصاب المهاجم البرازيلي بالذعر في العدادات (118 هدفًا في 173 مباراة) ، مما جعله رابع هداف لباريس سان جيرمان. إلى جانب الإحصائيات ، سيكون قد أبهر الجمهور في حديقة الأمراء بفضل المآثر التقنية التي لديه.

في الوقت نفسه، دخل نيمار جونيور أيضا في تاريخ السيليساو، مع 77 هدفًا في 124 مباراة دولية ، فهو الهداف المشترك الحالي في اختياره ، وتعادل مع بيليه.

وقال ناصر الخليفي ، رئيس باريس سان جيرمان: ” من الصعب حتمًا أن نقول وداعًا لأسطورة النادي ، والتي سيبقى نيمار فيها إلى الأبد” . لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جيرمان ، ولا ما جلبه لنادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية. لقد عشنا لحظات غير عادية وسيظل نيمار دائمًا جزءًا من تاريخنا. أود أن أشكره وعائلته. نتمنى لنيمار التوفيق في المستقبل ومغامرته القادمة. »