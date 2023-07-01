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مصعد المطار طحن عظام قدمها.. رحلة مأساوية للغاية!

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2023 9:33 صباحًا
الممشى الكهربائي هشم قدم السيدة

الممشى الكهربائي هشم قدم السيدة

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تهشمت قدم سيدة عند استخدامها أحد المصاعد في رحلة محزنة بمطار دون موينج الدولي في بانكوك دون تمكن المارة من إنقاذها.

وكانت الراكبة، البالغة من العمر 57 عاما، مسافرة عبر المطار، عندما وقعت الحادثة التي قد تؤدي إلى خسارة قدمها بشكل نهائي.

وقال العديد من الشهود إن ساق السيدة علقت في نهاية الممشى الكهربائي، الذي استمر بالتحرك مهشما عضلاتها وأوتارها وعظامها.

وحاول العديد من المسافرين إنقاذ السيدة عن طريق الضغط على زر الطوارئ إلا أن الممشى الكهربائي استمر في تمزيق ساقها.

ومع وصول المسعفين اضطروا إلى قطع القدم لتحرير السيدة العالقة، ونقلت إلى المستشفى مع الاحتفاظ بالجزء المقطوع داخل صندوق.

قام الجراحون بوصل الطرف، لكنهم قالوا إنه من غير المرجح أن تتمكن من استعادة ساقها.

وقال ابن السيدة إن “الحادث كان مؤلما للغاية، كان الضباط يحملون صندوقا يحتوي على ساق والدتي إنه شعور لا يمكنني تفسيره حقا”.

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