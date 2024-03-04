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وزارة الزراعة الأوكرانية تُحذر من انخفاض محصول الحبوب هذا العام

منذ 15 دقيقة
الزراعة في أوكرانيا

الزراعة في أوكرانيا

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، إن متوسط ​​إنتاج الحبوب في البلاد سينخفض على الأرجح ​​بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة في عام 2024.

ولم تقدم تفسيرا للانخفاض المحتمل.

وأوكرانيا من كبار منتجي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، لكن محاصيلها تقلصت بعد الغزو الروسي في عام 2022.

وقالت الوزارة إن الذرة، وهي أكبر محصول حبوب في أوكرانيا، ستظل غير مربحة على الأرجح هذا العام في حين سيدر القمح “ربحية ضئيلة”.

وأفادت نقابات المنتجين بأن القمح والذرة لم يكونا مربحين في عام 2023، وهو ما قد يجبر المزارعين على تقليص المساحة المزروعة بالذرة في عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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