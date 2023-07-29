وسائل إعلام سعودية تحسم موقف ساديو ماني من الانتقال لنادي النصر

أكدت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية أن نادي النصر قد أتمّ إجراءات التعاقد مع اللاعب ساديو ماني، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ولم تكشف “الإخبارية” عن مدة وقيمة العقد، فيما سبق وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن فريق “العالمي” سيظفر بخدمات المهاجم السنغالي مقابل رسوم مالية تبلغ ما يقرب 37 مليون يورو (40 مليون دولار).

وكان ماني قد انضمّ لفريق “البافاري” في يوليو/ تمّوز 2022، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين لعب 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 12 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

فيما مثّل ساديو ماني (31 عاماً) منتخب بلاده في 96 مباراة دولية، وقد أحرز 36 هدفاً وصنع 21 آخرين، لكنه غاب عن صفوف “أسود التيرانغا” في بطولة كأس العالم 2022 بداعي الإصابة.