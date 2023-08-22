وست هام يتعاقد مع مدافع منتخب اليونان مافروبانوس

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مدافع منتخب اليونان كونستانتينوس مافروبانوس من شتوتجارت لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن وست هام دفع مبلغا مبدئيا قدره 17 مليون جنيه إسترليني (21.65 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما فضلا عن مليوني دولار في صورة إضافات.

وسيصل مافروبانوس إلى استاد لندن بعد أن خاض 89 مباراة مع شتوتجارت خلال فترة إعارة من أرسنال في 2020 وبعد انتقاله الدائم الموسم الماضي.

وقال قلب الدفاع “أنا سعيد ومتحمس حقا لوجودي هنا والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام يونايتد.

“السعادة لا تسعني بالانضمام إلى النادي بعد الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي وأتطلع حقا إلى الخطوة التالية في مسيرتي.

“أعد الجماهير بأنني سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن قميص النادي”.

تخرج مافروبانوس من أكاديمية أرسنال وخاض 19 مباراة دولية.