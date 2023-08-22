وسط حالة من الجدل.. النيجيرية أموسان تحجز مكانًا في الدور قبل النهائي

فازت النيجيرية توبي أموسان حاملة اللقب بمجموعتها في التصفيات المؤهلة لسباق 100 متر حواجز للسيدات، ببطولة العالم لألعاب القوى اليوم الثلاثاء، لتضمن مكانًا في الدور قبل النهائي وسط حالة من الجدل.

وكانت وحدة النزاهة رفعت إيقافًا مؤقتًا يوم الخميس الماضي عن العداءة البالغة من العمر 26 عامًا، والتي سجلت رقمها القياسي العالمي في الدور قبل النهائي ببطولة العالم العام الماضي، لكنها لا تزال تواجه خطر طعن قد يعيد هذا الإيقاف من جديد.

وسجلت أموسان، التي بلغ رقمها القياسي العالمي 12.12 ثانية، زمنًا قدره 12.48 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن هذه الليلة.

وقالت أموسان: “أنا ممتنة لوجودي هنا في بودابست وأن بوسعي المنافسة. لم أسجل أفضل زمن لكني سعيدة بالوجود هنا. حاولت الحفاظ على هدوئي قدر الإمكان وتنفيذ تعليمات المدرب”.

وتصدرت الأميركية كندرا هاريسون التصفيات بعدما سجلت 12.24 ثانية.

وقالت هاريسون: “لا أدري حقا كيف فعلتها.. أحتاج إلى العودة وإلقاء نظرة على لوحة النتائج. لدينا أقوى فريق في منافسات الحواجز ونأمل أن نكون قادرين على اكتساح منصة التتويج”.

وفازت زميلتها في الفريق نيا علي، الحائزة على الميدالية الذهبية 2019 والتي سقطت في الدور الأول في بطولة العالم العام الماضي، بمجموعتها في التصفيات بزمن بلغ 12.55 ثانية لتتقدم.

وكانت مشاركة أموسان في بطولة العالم مفاجأة كبيرة بعد رفع الإيقاف عنها قبل يومين فقط من بدء المنافسات.

وكانت وحدة النزاهة أوقفت أموسان مؤقتا الشهر الماضي “بسبب إخفاقها ثلاث مرات في الكشف عن مكانها”.

وبموجب قواعد مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى فإن العقوبة المطبقة بالنسبة لعدم كشف الرياضي عن مكان وجوده ثلاث مرات هي عدم الأهلية لمدة عامين مع مراعاة التخفيض إلى عام واحد على الأقل اعتمادًا على درجة خطأ الرياضي.

وسجلت أموسان الرقم القياسي العالمي البالغ 12.12 ثانية عام 2022 في يوجين في ولاية أوريجون الأميركية.

وكانت أموسان ضمن فريق التتابع النيجيري أربعة في 100 متر الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث 2022 لكن تم تجريد الفريق بعد ذلك من ميداليته بعد سقوط العداءة جريس نوكوتشا في اختبار منشطات.

وستقام منافسات قبل النهائي غدًا الأربعاء.