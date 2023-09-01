وفاة الشاعر العراقي كريم العراقي عن 68 عاماً

قالت نقابة الفنانين العراقيين الجمعة إن الشاعر كريم العراقي توفي خارج البلاد عن عمر ناهز 68 عاما متأثرا بإصابته بمرض عضال.

اشتهر العراقي بتأليف كلمات الأغاني حيث تعاون مع كبار المطربين أمثال حسين نعمة وسعدون جابر ورضا الخياط كما شكل ثنائيا ناجحا مع كاظم الساهر الذي ألف له نحو 70 أغنية.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بيانا جاء فيه “بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية قد خسرت شاعرا معطاء ترك أثرا مهما في ذاكرة العراقيين الفنية”.

واشار البيان إلى أن السوداني وجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان من دولة الإمارات ليواري الثرى في العراق.

كما نعاه عدد كبير من الفنانين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم التونسي صابر الرباعي واللبناني عاصي الحلاني والإماراتية أحلام والأردنية ديانا كرزون.

ولد العراقي في بغداد عام 1955 وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد ثم عمل معلما في مدارس العاصمة العراقية لعدة سنوات.

ومن أشهر قصائده “الشمس شمسي والعراق عراقي/ ما غير الدخلاء من أخلاقي/ داس الطغاة على جميع سنابلي زمان فتفجر الإبداع من أعماقي/ أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي/ ألأنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصيتي الفقراء فوق نطاقي”.