وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر “أسطورة الكاميرا الخفية”

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توفي الفنان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر 70 عاما، حسبما أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريحات صحفية.

وأضاف زكي لصحيفة “المصري اليوم”، أن تشييع جنازة الفنان الراحل سيجرى من كنيسة الأزبكية.

وشارك إبراهيم نصر في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة، لكنه نال الجزء الأكبر من شهرته ونجوميته عبر برنامج “الكاميرا الخفية”، الذي قدمه على مدار سنوات حتى صار من علاماته البارزة.

وتتزامن وفاة نصر مع شهر رمضان، الذي شهد تألقه حيث كان برنامجه الذي صنع اسمه يذاع على مدار الشهر.

ولد نصر عام 1950 في القاهرة لأب صعيدي من محافظة أسيوط، وبرزت موهبته الكوميدية في سن صغيرة عندما كان يقلد أقاربه.

وفي مراحل التعليم المختلفة كان يبرز حبه للتمثيل، علما أنه حصل على ليسانس الآداب عام 1972.

وبدأ حياته الفنية كمونولوجيست، وشارك في برامج الأطفال، ثم قدم أعمالا تلفزيونية منها “الزمن المر”، و”حكاية لها العجب”، فضلا عن أفلام عدة أبرزها “شمس الزناتي” مع عادل إمام، و”إكس لارج” مع أحمد حلمي، وآخرها “الكهف” مع ماجد المصري.

كما عرف نصر طريق المسرح بداية من مشاركته سمير غانم في مسرحية “أهلا يا دكتور”، حتى مسرحية “زكية زكريا والعصابة المفترية” التي يلعب خلالها دور سيدة كانت بطلة حلقات الكاميرا الخفية.