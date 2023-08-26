بسبب يوتيوب.. وفاة امرأة حاول زوجها توليدها في المنزل

في حادثة مؤلمة، فقدت امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، تُدعى إم لوجاناياكي، حياتها بسبب فقدان الدم الشديد بعد ولادتها في مقر إقامتها في بوليامباتي بالقرب من بوتشامبالي في تاميل نادو بالهند.

وفقًا لتقرير TOI، وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، واعتقلت الشرطة المحلية زوجها ماديش، البالغ من العمر 30 عامًا، لاستجوابه بعد معلومات من الجيران المعنيين، الذين كشفوا أنه كان يشاهد مقاطع فيديو على موقع يوتيوب تتعلق بالولادات المنزلية، بحسب موقع “economictimes”.

وتم كشف المأساة عندما أصيبت لجواناياكي بآلام المخاض، مما دفع ماديش إلى محاولة الولادة في المنزل.

ولسوء الحظ، أصبح الوضع مأساويًا لأن الحبل السري لم يتم قطعه بشكل صحيح بعد الولادة، وأدى عدم التدخل الطبي اللازم إلى إصابتها بفقدان شديد للدم، مما أدى إلى فقدانها للوعي والوفاة في نهاية المطاف.

ونقلها ماديش بسرعة إلى المستشفى الحكومي القريب في بوتشامبالي مع ابنهما حديث الولادة، وأكدت الجهات الطبية بالمستشفى وفاتها فور وصولها.

وفي الوقت نفسه، تم إدخال المولود الجديد إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج، وتم تنبيه الشرطة المحلية إلى الحادث بعد تقديم شكوى من قبل المسؤول الطبي في مركز الرعاية الصحية الأولية في بيروجوبانابالي، إم راثيكا.