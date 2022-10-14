وفاة بطل سلسلة أفلام هاري بوتر "روبي كولترين" عن 72 عاما

قالت وكيلة أعمال روبي كولترين، الممثل الأسكتلندي المولود الذي أدى دور هاجريد في سلسلة أفلام هاري بوتر، الجمعة إنه توفي عن عمر ناهز 72 عاما.

وتنوعت مسيرة كولترين الفنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود بين أدوار في فيلمي “العين الذهبية” “جولدن آي” و”العالم لا يكفي” “ذا ورلد إز نوت إناف” من سلسلة أفلام جيمس بوند إلى دور البطولة في المسلسل التلفزيوني البريطاني “كراكر” الذي أُذيع في تسعينيات القرن الماضي، حيث أدى دور خبير علم النفس الجنائي الدكتور إدوارد (فيتز) فيتزجيرالد.

وكانت مؤلفة سلسلة هاري بوتر جي.كي. رولينج في مقدمة المعزين على تويتر، وكتبت “لن أعرف أبدا أي شخص يشبه روبي ولو من بعيد”.

وأضافت “كان موهبة مذهلة، وشخصا لا يتكرر أبدا، وكنت محظوظة جدا لانني عرفته وعملت معه وضحكت من قلبي معه. أرسل حبي وأخلص تعازيي إلى أسرته، وإلى أولاده قبل الجميع”.

ووصفته وكيلة أعماله بيليندا رايت “بالموهبة الفريدة” وقالت إنه أسعد الأطفال في أنحاء العالم بتأديته دور الصديق ذي الجسد السمين للفتى الساحر.

وقالت في بيان “بالإضافة إلى كونه ممثلا رائعا… كان يتمتع بالذكاء الوقاد… وبعد 40 عاما من شرف العمل كوكيلة أعمال له، سأفتقده”.

وأدى كولترين مجموعة من الأدوار التلفزيونية الرئيسية قبل أن يحظى بالشهرة العالمية، وخصوصا مع إيما تومسون في مسلسل (توتي فروتي) الذي أُنتج عام 1987.

وقالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجن إن دوره المفضل بالنسبة لها كان في مسلسل الجريمة “كراكر”.

وكتبت “يا روبي كولترين، يا أسطورة الترفيه الأسكتلندية، سنفتقدك كثيرا”.

وكتب الممثل والمذيع ستيفن فراي، الذي روى النسخة الإنجليزية من كتب هاري بوتر الصوتية، أنه التقى كولترين منذ 40 عاما تقريبا.

وأضاف “أصابتني حالة عبارة عن مزيج من الرهبة والخوف والحب في نفس الوقت. يا لعمق أدائه وقوته وموهبته… وداعا يا صديقي القديم. سأفتقدك بشدة”.

وقالت وكالة بي.إيه ميديا الإعلامية البريطانية إن كولترين توفي في مستشفى بالقرب من فولكريك في أسكتلندا.

وقالت وكيلته رايت إنه توفي تاركا أخته آني راي، وابنيه سبينسر وأليس، وأمهما رونا جيميل.