وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد، المالك السابق لنادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم ومتجر هارودز الشهير في لندن، عن عمر 94 عاما.

وتم تشييع جثمان الفايد أمس الجمعة 1\9\2023 من مسجد ريجنتس بارك في لندن.

وقالت عائلة الفايد، في بيان نشره نادي فولهام، إنه “توفي بسلام” يوم الأربعاء الماضي 30 أغسطس/آب 2023، وطلبت “احترام خصوصية أفراد العائلة في هذا الوقت”.

وقدم مالك نادي فولهام شهيد خان خالص تعازيه لعائلة وأصدقاء محمد الفايد.

وفي فترة الفايد، ارتقى فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته في عالم التجارة في مصر، ثم انتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية، وفي عام 1975 انتقل الفايد إلى بريطانيا، واشترى مع شقيقه فندق “ريتز” في باريس 1979، ثم متجر هارودز الشهير في لندن عام 1985بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة.

وشملت إمبراطورية الفايد قطاعات تتنوّع بين الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء، لكنّه كان أيضا فاعل خير، إذ ساعدت مؤسّسته الأطفال في المملكة المتّحدة وتايلند ومنغوليا.

واشتهر الفايد بأسلوبه الصريح وانتقاده حزب المحافظين البريطاني.

وتردد اسم الفايد كثيرا مع ارتباط نجله دودي الفايد بالأميرة ديانا الزوجة السابقة للأمير تشارلز (ملك بريطانيا حاليا)، واللذين توفيا معا في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 31 أغسطس/آب 1997.