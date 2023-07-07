وفاة طفل نسيته والدته 6 ساعات في السيارة!

لفظ طفل، يبلغ 3 سنوات من عمره، أنفاسه الأخيرة وهو في مؤخرة سيارة والدته بعد أن نسيته داخلها لساعات في حرارة تبلغ 27 درجة مئوية في مدينة بنوتيفيدرا الإسبانية.

وتُرجّح معلومات أولية أن الطفل بقي عالقا بمفرده في السيارة 6 ساعات على الأقل، قبل أن يتم الانتباه إلى ذلك.

وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام ووقف دقيقة صمت ظهر اليوم الجمعة.

كما تم تعليق مهرجان محلي بعد الأنباء المأساوية.

وذكرت تقارير محلية أنّ الأم – التي لم تذكر اسمها – نسيت ترك طفلها الصغير في حضانة قبل الذهاب إلى العمل.

وحسب التقارير، فقد أوقفت الأم سيارتها أمس الخميس قرب مكان عملها، وتركت ابنها نائما في مؤخرة السيارة.

وفي المساء، اتصل والد الطفل بزوجته للسؤال عنه، بعد أن توجه للحضانة لإحضاره واكتشف غيابه.

وهنا تنبهت الأم، ورغم الاتصال بالطوارئ التي حاولت إسعافه، لكن تم إعلان وفاته في مكان الحادثة.