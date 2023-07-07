الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة طفل نسيته والدته 6 ساعات في السيارة!

منذ 10 دقائق
طفل - تعبيرية

طفل - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

لفظ طفل، يبلغ 3 سنوات من عمره، أنفاسه الأخيرة وهو في مؤخرة سيارة والدته بعد أن نسيته داخلها لساعات في حرارة تبلغ 27 درجة مئوية في مدينة بنوتيفيدرا الإسبانية.

وتُرجّح معلومات أولية أن الطفل بقي عالقا بمفرده في السيارة 6 ساعات على الأقل، قبل أن يتم الانتباه إلى ذلك.

وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام ووقف دقيقة صمت ظهر اليوم الجمعة.

كما تم تعليق مهرجان محلي بعد الأنباء المأساوية.

وذكرت تقارير محلية أنّ الأم – التي لم تذكر اسمها – نسيت ترك طفلها الصغير في حضانة قبل الذهاب إلى العمل.

وحسب التقارير، فقد أوقفت الأم سيارتها أمس الخميس قرب مكان عملها، وتركت ابنها نائما في مؤخرة السيارة.

وفي المساء، اتصل والد الطفل بزوجته للسؤال عنه، بعد أن توجه للحضانة لإحضاره واكتشف غيابه.

وهنا تنبهت الأم، ورغم الاتصال بالطوارئ التي حاولت إسعافه، لكن تم إعلان وفاته في مكان الحادثة.

    المزيد من منوعات

    الراسينغ
    الراسينغ يفاجىء الأنصار وفوز العهد على الحكمة بكأس الاتحاد اللبناني
    الرجل الى جانب التمثال
    نحت تمثالا مشابهاً لزوجته بعد وفاتها!
    عدد من كبار السن في إيطاليا
    دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق بأعداد السكان المتجاوزين 100 عام

    الأكثر قراءة

    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    قتيلان وحرق محلات.. توتر واستنفار في برج البراجنة