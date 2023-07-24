وفاة فرانسيس أول لاعب بريطاني تصل قيمته مليون جنيه إسترليني

أعلنت أسرة تريفور فرانسيس مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق وفاته عن عمر يناهز 69 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية.

بدأ فرانسيس مسيرته الكروية في برمنجهام سيتي في 1970 قبل أن ينتقل إلى عدة أندية منها نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي.

وأصبح فرانسيس أول لاعب بريطاني تصل قيمته إلى مليون جنيه إسترليني (1.28 مليون دولار) في 1979 حين انتقل من برمنجهام إلى فورست وسجل هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا أمام مالمو.

وقالت أسرته في بيان لوسائل إعلام بريطانية “توفي تريفور فرانسيس عن عمر يناهز 69 عاما. أصيب بأزمة قلبية في شقته في إسبانيا هذا الصباح.

“الجميع في حالة صدمة والحزن يعتصرنا. كان لاعبا أسطوريا وشخصا ودودا للغاية”.

خاض فرانسيس 52 مباراة دولية وسجل 12 هدفا لمنتخب إنجلترا بين 1977 و1986.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “الحزن يعتصرنا لوفاة تريفور فرانسيس. نشاطر أهله ومحبيه خالص العزاء”.

وفاز فرانسيس بكأس أوروبا في 1979 و1980 وكأس السوبر الأوروبية في 1979 مع فورست. كما فاز بكأس إيطاليا مع سامبدوريا في موسم 1984-1985.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز “يشعر نوتنجهام فورست بحزن بالغ لوفاة تريفور فرانسيس الفائز بكأس أوروبا مرتين.

“كان أسطورة في فورست ولن ننساه ما حيينا”. كما قدم مانشستر سيتي خالص العزاء لعائلة فرانسيس.

وقال النادي على تويتر “تلقينا ببالغ الحزن نبأ رحيل لاعبنا السابق تريفور فرانسيس. خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه في هذا المصاب الجلل”.

ودرب فرانسيس أيضا كوينز بارك رينجرز وشيفيلد وينزداي وبرمنجهام وكريستال بالاس.