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وفاة متسابق الدراجات الإيطالي الصاعد فينزو في حادث بالنمسا

منذ 22 دقيقة
المتسابق الإيطالي جاكوبو فينزو

المتسابق الإيطالي جاكوبو فينزو

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توفي المتسابق الإيطالي جاكوبو فينزو عن عمر 17 عاما خلال حادث في سباق للدراجات في النمسا.

وأعلن فريقه كامبانا إمبالاجي جيو أند تيكس في بيان (السبت 22-7-2023) عن وفاة فينزو خلال المرحلة الأولى من سباق يونيورن روندفارت أمس الجمعة.

ونقل فينزو إلى وحدة طبية عبر طائرة مروحية قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروحه.‭ ‬وألغي السباق اليوم السبت.

وقال الفريق “بدموع تغرق العيون وبقلوب محطمة نعلن وفاة المتسابق الصاعد جاكوبو فينزو”.

وأضاف “كان الفتى ضحية سقوط مروع بالأمس من منحدر خلال المرحلة الأولى من سباق النمسا العليا.

“كان جاكوبو شابا استثنائيا بمستقبل باهر رياضيا وشخصيا وهذا ما يزيدنا ألما، نلتمس احترام خصوصية العائلة ونشكر الجميع على الدعم”.

    المصدر :
  • رويترز

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