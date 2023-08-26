وفاة مقدم البرامج الأمريكي الشهير بوب باركر

أعلن روجر نيل المسؤول الإعلامي عن أنشطة بوب باركر مقدم برنامج الألعاب والمسابقات الشهير (ذا برايس إز رايت) “السعر صحيح” وفاة المذيع التلفزيوني المخضرم اليوم السبت عن عمر ناهز 99 عاما.

وكان باركر وجها بارزا على شاشات التلفزيون الأمريكي على مدى نصف قرن، منها 35 عاما مقدما لبرنامج المسابقات الأشهر، وناشطا في مجال حقوق الحيوان.

ونال باركر، الذي قدم برنامجه من عام 1972 إلى عام 2007، 19 من جوائز (داي تايم إيمي)، وهي أهم الجوائز التلفزيونية الأمريكية. ولعب الراحل دورا كوميديا لا يُنسى في فيلم (هابي جيلمور) الذي لاقى نجاحا كبيرا عام 1996.

وقال نيل إن باركر توفي صباح اليوم السبت لأسباب طبيعية في منزله الذي يقيم به منذ فترة طويلة في هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا.

قدم باركر ملايين الدولارات لقضايا مناصرة للحيوان، منها تبرع بخمسة ملايين دولار لسفينة يبلغ وزنها 1200 طن تحمل اسمه وتديرها جمعية (سي شيبرد كونسيرفيشن سوسايتي) لمنع سفن صيد الحيتان اليابانية من قتلها قبالة القارة القطبية الجنوبية.

ووزع باركر في برنامجه على مر السنين ما يزيد على 300 مليون دولار نقدا وجوائز مثل السيارات والأجهزة والرحلات.