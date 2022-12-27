وكيل بنزيما يكشف "الدليل": مدرّب "الديكة" خدع الفرنسيّين!

على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على انتهاء مونديال 2022، إلّا أنّ عدم مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما في المنافسة العالمية في صفوف منتخب “الديكة”، لا تزال محور أخذ وردّ على الساحة الكرويّة.

فقد كشف كريم الجزيري، وكيل أعمال بنزيما، المزيد عن قصة استبعاد موكله من قائمة فرنسا في كأس العالم الأخيرة، عبر مقطع مرئي، مشيرًا إلى أنّ الإصابة لم تكن السبب الحقيقي، وأنّ المدرب ديديه ديشامب خدع مشجعي فرنسا عندما أشار إلى أنّه غير لائق للمشاركة في البطولة، التي اختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

الجزيري كتب عبر حسابه على “تويتر” بعدما أرفق مقطعاً مرئياً لفحوصات بنزيمة: “أضع أمامكم الدليل على أنّ بنزيما كان لائقاً للمشاركة اعتباراً من ثمن النهائي وفي أسوأ الأحوال على دكة البدلاء، وقبل أن أفعل ذلك استشرت 3 اختصاصيين، وأكدوا أن كريم كان من الممكن أن يلعب البطولة بسهولة. وذلك في رد مباشر على ما قاله ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي حول استبعاد مهاجم ريال مدريد.

هذا وحام الكثير من الشكوك حول علاقة بنزيما مع المدرب ديشامب، إذ تردد أن مشاكل شخصية بين الرجلين تسببت بغياب كريم عن المشاركة في كأس العالم، كما أن لاعب ريال مدريد لا يبدو محبوباً من قبل اللاعبين الكبار في المنتخب الفرنسي، ودليل ذلك إلغاء متابعته لجميع اللاعبين ما عدا 5 وهم: كامافينغا وتشواميني زميلاه في ريال مدريد وفاران زميله السابق في النادي ومبابي وماركوس تورام.

يشار إلى أنّ فرنسا استبعدت كريم بنزيما (35 عاماً) من قائمة كأس العالم، عشية انطلاق البطولة من دون استدعاء بديل له، فيما أعلن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية اعتزاله الدولي عقب نهاية المسابقة مباشرة.