وليد توفيق في "أصحاب السعادة"… نجاحٌ وتجدّد!

حقّقت أغنية “أصحاب السعادة” للفنان وليد توفيق نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلةٍ من طرحها في الأسواق، وحملت الأغنية إيقاعًا متجددًا راقصًا يلفت السمع منذ اللحظات الأولى لبدء الأغنية.

“أصحاب السعادة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد عباس. وبالفعل الأغنية تترجم عنوانها من ناحية الكلمات، الإيقاع، والفيديو كليب. متكاملة العناصر! تبث الأغنية أجواء من السعادة والطاقة الإيجابية. وتتوالى مشاهدها عبر الكليب من إخراج ساري منير في عددٍ من الأماكن السياحية المميزة في مصر، واستعان توفيق بمجموعة من عارضات أزياء عالميات في الكليب، حيث ظهر وهو يتنقل وسط حلقة من الفتيات الشابات الجميلات أثناء رقصهن وتمايلهن على أنغام أغنيته، في مشهد أضاف إلى العمل متعةً ورسائل تتعلق بالشباب الدائم والروح الشابة المتجددة.

وكان الفنان وليد توفيق روّج للإصدار الجديد منذ أسبوعين، حين شوّق جمهوره ومتابعيه لانتظار مفاجأته الصيفيّة مستبقًا طرح الأغنية بعدد من الصور من موقع التصوير. وتأتي الأغنية من ضمن “ميني ألبوم” تضمّن خمس أغنيات وحمل عنوان “كان قلبي مملكتي” التي سبق وطرحها على طريقة الفيديو كليب.