الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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وولفرهامبتون يعلن تعيين جاري أونيل مدرباً للفريق

منذ 3 دقائق
جاري أونيل

جاري أونيل

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أعلن ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعيين جاري أونيل مدرب بورنموث السابق مدربا جديدا للفريق لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من رحيل المدرب الإسباني يولن لوبتيجي بشكل مفاجيء.

ورحل لوبتيجي عن ولفرهامبتون بعد أقل من عام واحد على توليه المسؤولية لتباين في الآراء قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وساهم أونيل، الذي تولى تدريب بورنموث في البداية بشكل مؤقت في أغسطس آب العام الماضي قبل أن يستمر في منصبه بعقد دائم في نوفمبر، في بقاء الفريق بالدوري الممتاز لكنه أقيل في يونيو حزيران.

وقال ولفرهامبتون في بيان “في عمر الأربعين أصبح أونيل أصغر مدرب في ولفرهامبتون في الألفية الحالية وأول مدرب بريطاني دائم يقود النادي في ست سنوات، حيث جلب للفريق خبرة اللعب في الدوري الممتاز بعد لعبه وتدريبه في هذا المستوى”.

وسيقود أونيل الفريق في مباراته الأولى بالدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الاثنين المقبل.

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