ويزو: أشعر بالفخر للعمل مع شريف عرفة

فور طرح برومو فيلم “اللعب مع العيال” خطفت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو” الأنظار بمشهد فرحها مع النجم محمد إمام، وجعلت الناس في حالة إثارة وتساؤل.

وفي حديثها مع موقع “العربية.نت”، تكشف ويزو عن سر قبولها للفيلم وعلاقتها بالمخرج شريف عرفة، وأول لقاء بينهما، وكواليسها معه أثناء التصوير، وقوانينه الصارمة وتوجيهاته لها، وأيضًا علاقتها بالنجم محمد إمام والمشاهد الصعبة أثناء العمل، كما كشفت عن رأيها في مواقع التواصل والآراء السلبية وظاهرة التنمر المنتشرة، كما تحدثت عن مسرح مصر، وكشفت عن أعمالها الفنية القادمة.

وقالت الفنانة دينا محسن إن أكثر ما حمسها للمشاركة في فيلم “اللعب مع العيال” هو وجود مخرج كبير بحجم شريف عرفة، وأيضًا الاختلاف الذي تقدمه في الشخصية، فهي تجسد دور كابتن لرياضة رمي الجُلة، وكل هدفها هو الزواج من الفنان محمد إمام في الفيلم، فهي تحبه وتعتبر أن هذا هو هدفها، لذا تطارده وهناك اختلاف في طريقة تقديمها للشخصية، فهي لا تبتسم ابتسامة واحدة، وهذا أفضل بكثير من فكرة ظهورها في المشاهد الكوميدية فقط. كما أن وجود فريق رائع في العمل جعلها بالطبع توافق على الفور، حتى إنها هبت واقفة وكانت تحمل ابنتها، وحين قابلته لم تصدق وظلت صامتة طوال الجلسة، فقد حققت أحلامها بالعمل معه.

وعن علاقتها بالمخرج شريف عرفة قالت ويزو إنها تشعر بالفخر للعمل مع قيمة فنية كبيرة مثله، وهذا الأمر له ثقل وأضاف لها خبرات عديدة، لذا فهي تعتبر نفسها محظوظة حتى إنها كانت كل يوم تصور نفسها معه حتى توثق لحظات وجودها في الفيلم بجانب هذا المخرج الكبير، فهي تجربة مختلفة تمامًا، وكانت تختار الأوقات التي يكون مزاجه فيها جيدًا حتى تلتقط الصور، وعلى الرغم من قوانينه الصارمة بعدم تواجد الأكل أو السجائر داخل موقع التصوير فهي لا تستطيع الجلوس دون أكل أو تحريك فمها، ولكنها كانت سعيدة وراضية بهذه القوانين طالما ستجعلها تعمل معه وتتعلم منه.

واستطردت ويزو في حديثها عن المخرج شريف عرفة قائلة إنه يتميز بقدرته الكبيرة على إخراج ما يحب من الممثل بأفضل شكل ممكن من أجل الشخصية التي يقدمها ويرسم حركة الفنانين في البداية، فعلى سبيل المثال كان يخبرها بعدم رغبته أن تضحك في مشاهد معينة، وأن تكون الكوميديا نابعة من موقف معين، لأن كوميديا المواقف تعيش لمدة أطول ويتفاعل معها الجمهور بشكل مختلف. كما أنه شخص دقيق ولا يمزح في العمل لذا في أول يوم تصوير كانت تشعر بالرعب وتسمع دقات قلبها ولكنها فور ما ينتهي التصوير تجلس لتنظر له وتشاهده أثناء العمل في صمت، وهو يعطي مساحة للفنانين ويتناقش معهم في الأفكار التي قد تفيد العمل وتتماشى مع السيناريو.

وتحدثت ويزو عن كواليس العمل موضحة أنها كانت مجهدة للغاية، وقد بذل فيه كل العاملين سواء أمام الكاميرات أو خلفها مجهودًا جبارًا كي يخرج العمل بهذه الصورة الرائعة، لذا فهي متحمسة للغاية لمعرفة رأي الجمهور عن الفيلم، وأضافت ضاحكة أنها لم تكن تعرف رياضة رمي الجُلة قبل الفيلم.

وأضافت ويزو أن التصوير تم في 5 محافظات مختلفة: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، ولكن دورها تم تصويره بالكامل في القاهرة.

أما عن علاقتها بالفنان محمد إمام فقالت إنه شخص مميز ومركز وينتقي أدواره بعناية شديدة، ويساعد كل أفراد العمل في موقع التصوير، لذا شعرت بالارتياح لأن كل شيء منظم للغاية فهي تأتي كي تمثل فقط، كما تجمعهما علاقة طيبة منذ “لمعي القط” وهي تحب العمل معه جدًا.

وعن توقعات البعض لنجوم مسرح مصر بالفشل، أكدت ويزو أنها لا تركز في تعليقات الناس، ونجاح نجوم مسرح مصر كان بتوفيق الله ثم دعم الفنان أشرف عبدالباقي، وأنعم الله علينا بحب الجمهور وهذا رزق، وذكرت أن تعليقات مواقع التواصل مختلفة تمامًا عن رأي الجمهور، لذا تعتبر أن المهم هو التركيز في العمل.

وأضافت أنها ترى حسابات على مواقع التواصل تحلل المسلسلات وتنتقدها، وعلقت: النقد يحتاج إلى دراسة، ومقاييس ومعايير في مواقع التواصل في تحليل المسلسلات غير واضحة، ويقوم بها أشخاص غير مؤهلين.

كما تحدثت عن موقفها من التنمر الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة قائلة إنه شيء سخيف ولابد أن يتم وضع حد له، فهي لا تهتم كثيرًا بما يُقال عنها ومن صغرها رباها والدها على تقبل شكلها وأن تحب نفسها كما هي، ولكن آخرين يمكن ألا يتحملوا مثل هذه الأمور، فالحياة الآن أصبحت غير آمنة وسط هذا المجتمع البشري المتوحش الذين لا يتركون أحدا في حاله.

وعن أعمالها القادمة، قالت ويزو إنها ستبدأ تصوير فيلم جديد بعنوان “وحوح” مع الفنانين أحمد فتحي وعمرو عبد الجليل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.