ياسمين صبري لصوت بيروت إنترناشونال: سعيدة بالعمل مع أمير كرارة ومحمد إمام مجدداً

عادت ياسمين صبري إلى السينما، بعد غياب أكثر من 4 سنوات، بفيلمين دفعة واحدة، وهما “البعبع” بطولة أمير كرارة، و”أبو نسب” لمحمد عادل إمام.

واحتفلت ياسمين، بانطلاق عرض “البعبع” في دور العرض المصرية، الاثنين، وقالت ل” صوت بيروت إنترناشونال” إن هذا الفيلم يتضمن كل مقومات النجاح”.

وأرجعت ياسمين صبري، أسباب مشاركتها في فيلم “البعبع”، إلى أن العمل يجمعها بالفنان أمير كرارة، الذي وصفته بـ”نجم كبير”، بجانب وجود المخرج حسين المنباوي، الذي سبق وتعاونت معه قبل 5 أعوام تقريباً في “ليلة هنا وسرور”.

وتابعت أن “قصة الفيلم مكتوبة بشكلٍ كوميدي جديد وجذاب، دفعتني للمشاركة في العمل، الذي أعتبره يمثل إضافة حقيقية لمشواري الفني”. وكشفت عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل الفيلم، موضحة أنها تؤدي دور فتاة بسيطة، وتتعرض لمعاناة شديدة من “سلطان” الشخصية التي يجسدها أمير كرارة، حيث تجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وتابعت أن “الكوميديا الموجودة داخل الفيلم، نابعة من المواقف التي تتعرض لها مع أمير كرارة خلال الأحداث”، موضحة أن “تجربتي بالعمل مختلفة وجديدة عليّا تماماً في كل تفاصيلها”.

وتطرقت ياسمين إلى تجربتها السينمائية الجديدة “أبو نسب”، للمخرج رامي إمام، والمقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2023، موضحة أنها انتهت من تصوير مشاهدها مؤخراً بشكل كامل.

وأبدت سعادتها البالغة بالفيلم كون أحداثه تدور في إطار اجتماعي كوميدي مختلف، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

وأشارت إلى أنها تكرر تعاونها مع محمد عادل إمام، للمرة الثالثة، بعد فيلمي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”، قائلة: “أسعد جداً بالعمل معه، وتجمعنا كيمياء فنية شديدة”.

وأكدت أن شخصيتها في “أبو نسب” ستحمل العديد من المفاجآت بالنسبة للجمهور، وتتضمن جزءاً من الكوميديا أيضاً، معربة عن آمالها بأن يُحقق الفيلم نجاحاً ضخماً فور طرحه في دور العرض نهاية يوليو المقبل.