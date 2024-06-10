ياسمين عبد العزيز تعلن عن مسلسل جديد لها.. كيف جاء تعليق العوضي؟

بعد غياب عن الدراما في العام الحالي، أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن خطوة جديدة، بعدما تعاقدت على مسلسل جديد من أجل عرضه في رمضان المقبل.

ياسمين نشرت صورة تجمعها بالثنائي تامر مرسي وحسام شوقي، وذلك خلال توقيعها على التعاقد الخاص بالمسلسل الجديد، الذي تنتجه شركة “سينرجي”.

وأوضحت ياسمين أن المسلسل سيعرض في شهر رمضان العام المقبل، لتبدأ مرحلة درامية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن آخر مسلسلين للفنانة المصرية قدمتهما بصحبة زوجها السابق أحمد العوضي.

وقدمت ياسمين في العام الماضي مسلسل “ضرب نار”، كما شاركت في عام 2021 بمسلسل “اللي مالوش كبير”، مع العوضي، وحققت نجاحا كبيرا في العملين.

وبعد إعلانها الانفصال عن العوضي، لم تشارك ياسمين في أي عمل درامي، قبل أن تعلن مؤخرا عن استعدادها للمسلسل الجديد الذي لم تفصح عن تفاصيله وصناعه وباقي أبطاله.

ولم تمر سوى دقائق على إعلان ياسمين عن تعاقدها على مسلسلها الجديد، حتى وجه لها زوجها السابق العوضي التهنئة.

وعلق العوضي على منشورها في “فيسبوك”، وكتب: “هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله”.

واستخدم العوضي في تعليقه اللقب الذي كان ينادي به ياسمين وقت زواجهما وهو “وحش الكون”، وأطلقه من قبل في عمل درامي جمعهما، كما كان يناديها به خلال اللقاءات التلفزيونية.