يانيك سينر يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

بلغ المصنف الثامن يانيك سينر دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي بعدما قضى على مقاومة الكولومبي العنيد غير المصنف دانييل جالان بفوزه 7-6 و6-4 و6-3، الأحد.

وكان فوز اللاعب الإيطالي البالغ عمره 21 عاما روتينيا نسبيا رغم أنه بدا صعبا في بعض الأحيان حيث دخل مرتين في جدال مع الحكمة الرئيسية ماريانا فيليوفيتش.

ولم يتجاوز أبدا دور الثمانية في أي من البطولات الأربع الكبرى، لكن لديه الآن فرصة عظيمة ليحقق تقدما جديدا أمام منافسه التالي الروسي رومان سافيولين المصنف 92.

وكان جالان، المصنف 85 عالميا، متماسكا طوال المجموعة الافتتاحية وبدا سينر منزعجا في الشوط الفاصل عندما أجبر على إعادة نقطة بعد حسم فوزه.

ولم يسمح لمناقشته مع فيليوفيتش بتشتيت تركيزه لفترة طويلة رغم أنه حصل على المجموعة الافتتاحية.

وبالكاد تحسنت الحالة المزاجية لسينر، حيث فقد إرساله في بداية المجموعة الثانية ثم أهدر خمس نقاط لكسر الإرسال في الشوط التالي، ومرة ​​أخرى تحدث إلى حكمة المباراة.

وسنحت لسينر أربع نقاط لكسر الإرسال في الشوط التالي والإرسال مع جالان، لكن اللاعب الإيطالي عاد أخيرا وتعادل 4-4 وكسر الإرسال مرة أخرى ليتقدم بمجموعتين. وكانت المجموعة الثالثة أكثر وضوحا حيث وصل اللاعب الإيطالي إلى الأسبوع الثاني من ويمبلدون.

وأصبح سينر، الذي خسر مجموعة واحدة فقط حتى الآن، أول لاعب إيطالي يصل دور الثمانية مرتين في ويمبلدون.

وقال “كان يوما صعبا. لم أكن أشعر بالارتياح في الملعب لكنني تمكنت من حصد أهم النقاط. عادة ما أكون هادئا ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك”.