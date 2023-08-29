يحمل 3 جنسيات.. لأي منتخب سيلعب لامين يامال؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الشاب، وقع اختياره بالفعل على المنتخب الذي يريد تمثيله خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك اللاعب 3 جنسيات.

ويستطيع لامين يامال تمثيل 3 منتخبات هي إسبانيا بلد ميلاده، والمغرب بلد والده، وكذلك غينيا الاستوائية بلد والدته.

يامال يختار إسبانيا

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن لامين يامال، عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الاتحادين الإسباني، وكذلك المغربي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، واختار في النهاية اللعب لمصلحة المنتخب الإسباني.

الركراكي اجتمع مع يامال في برشلونة

وأوضحت الصحيفة،أن مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي وممثلين عن الاتحاد المغربي لكرة القدم، سافروا في وقت سابق إلى برشلونة لعقد اجتماعات مع يامال، الذي تحدث كذلك مع مسؤولي المنتخب الإسباني.

وأشارت ذات الصحيفة، إلى يامال سيكون أحد أفراد قائمة منتخب إسبانيا الخاصة لمواجهتي جورجيا وقبرص، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».