ينام 18 ساعة يوميا.. حقيقة صورة الحيوان “الكسلان”

حصدت صورة لحيوان على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المشاركات والتعليقات، ادعى ناشروها أنها لحيوان حقيقي يعرف بأنه كسول وينام 18 ساعة يوميا ويوزع الابتسامات عندما يستيقظ. إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة تعود لدمية من تصميم فنانة روسية.

ويظهر في الصورة ما يبدو أنه حيوان يضحك ويحمل بين يديه صغاره.

وجاء في التعليق المرافق “حيوان الكسلان ينام 18 ساعة يوميا وعند استيقاظه، يوزع الابتسامات”.

حيوان الكسلان ينام 18 ساعة يومياً وعند إستيقاظه، يوزع الابتسامات😊 pic.twitter.com/PUmBvIGSFE — Sherif 🇪🇬 (@SherifM666) December 5, 2021

وحصدت الصورة آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

وينتمي حيوان الكسلان إلى الثدييات، ومن أنواعه الكسلان ذو الحنجرة السمراء المعروف علميا بـ”براديبوس فارييغاتوس” في أميركا الوسطى والجنوبية، وهو يمضي القسم الأكبر من حياته معلقا بقدميه الخلفيتين على الأشجار للوصول الى أوراق الشجر الأكثر طراوة على طرف الأغصان أو لتنظيف نفسه.

وتتسم عملية الهضم لدى هذا الحيوان بالبطء الشديد إذ إن هضم ورقة واحدة قد يستغرق شهرا. كما أنه لا يقضي حاجاته سوى مرة واحدة أسبوعيا ويمكنه تخزين ما يوازي ثلث وزنه على شكل بول أو روث.

إلا أن الصورة المتداولة ليست لحيوان الكسلان. وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية عنها، منشورة على حساب فنانة روسية تدعى جوليا سڤاياتوكا في موقع إنستغرام.

وأرفقت الفنانة الروسية التي تعرّف عن نفسها بأنها فنانة متخصصة في تصميم الدببة، الصورة بشرح مطول عن هذه الدمى التي صممتها، مشيرة إلى أن هناك أحجاما وألوانا عدة.