يوفنتوس يتعاقد مع جناح ليل الفرنسي

قال يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت، إنه تعاقد مع الأمريكي تيم وياه جناح ليل الفرنسي مقابل 10.3 مليون يورو (11.24 مليون دولار) بشكل مبدئي.

وأوضح يوفنتوس أن المقابل المالي قد يرتفع إلى إجمالي 3.1 مليون يورو في صورة مكافآت تعتمد على أهداف رياضية، حيث يستهدف النادي تعويض رحيل الجناح الكولومبي خوان كوادرادو بعد نهاية عقده عقب فترة طويلة مع النادي.

ولعب وياه، الذي بدأ مسيرته في فريق الشباب لباريس سان جيرمان، أربعة مواسم مع ليل وخاض أكثر من 100 مباراة معه وفاز بلقب الدوري مع الفريقين في فرنسا.

كما فاز بثنائية الدوري والكأس مع سيلتيك حين قضي موسم 2018-2019 معارا للفريق الاسكتلندي.

وذكر يوفنتوس في بيان “فاز مع ليل بالدوري الفرنسي في موسم 2020-2021 ثم بكأس السوبر الفرنسية في العام التالي.

“ست سنوات متتالية مليئة بالانتصارات حولت تيم إلى لاعب متعدد المواهب قادر على تقديم الواجب الدفاعي والهجومي وهو ما يجعله جناحا وظهيرا متكاملا”.

وخاض اللاعب البالغ عمره 23 عاما 29 مباراة مع منتخب أمريكا وسجل أربعة أهداف. وسيكمل مسيرة والده، جورج وياه، في إيطاليا بعدما سجل الأب، الفائز السابق بالكرة الذهبية، 58 هدفا بقميص ميلان قبل أن يصبح رئيسا لليبيريا حاليا.

وانتقل وياه إلى يوفنتوس في نفس يوم انضمام المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل ليليان تورام أسطورة بارما ويوفنتوس السابق، إلى إنتر ميلان.