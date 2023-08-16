يونايتد: عودة جرينوود للفريق الأول لم تحسم بعد

قال مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، إن قرار عودة ميسون جرينوود لصفوف الفريق الأول لم يتخذ بعد لكنه بلغ مراحله الأخيرة.

وقالت الشرطة ومدعون في فبراير شباط الماضي إنه تم اسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة لجرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير كانون الثاني 2022 عندما ظهرت اتهامات ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمحاولة الاغتصاب والسيطرة على سلوك والاعتداء في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

وأشارت وسائل إعلام أن يونايتد قرر عودة جرينوود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الجديد قبل أن يعلن النادي أن القرار “لم يتخذ بعد”.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت “بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ميسون جرينوود في فبراير 2023 أجرى يونايتد تحقيقا شاملا في المزاعم الموجهة ضده.

“خلال هذه العملية كانت سلامة الضحية ووجهة نظرها عنصرا محوريا في التحقيق الذي اجراه النادي ونحن نحترم حقها في إخفاء هويتها مدى الحياة.

“لدينا أيضا مسؤوليات تجاه ميسون كفرد يعمل معنا وشاب نشأ في النادي من سن السابعة وكأب جديد له شريكة”.

وأشار يونايتد إلى أن الإدارة ستتوصل لقرار في الآونة القريبة بشأن المهاجم الذي مثل منتخب إنجلترا.

وقال “خلافا لتكهنات وسائل الإعلام فإن القرار لم يتخذ بعد وهو يخضع حاليا لمناقشات داخلية مكثفة تقع مسؤليتها في النهاية على عاتق الرئيس التنفيذي.

“بمجرد اتخاذ (القرار) سيتم توضيحه لأصحاب المصحلة الداخلية والخارجية في النادي”.

وصعد جرينوود من أكاديمية الشباب في يونايتد وظهر لأول مرة في عام 2019 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وكان جرينوود لاعبا أساسيا في الفريق الأول الموسم الماضي، حيث شارك في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كان آخرها في 22 يناير كانون الثاني أمام وست هام يونايتد قبل أن يتم ايقافه.

وشارك جرينوود مرة واحدة مع منتخب إنجلترا في سبتمبر أيلول 2020.

وفي فبراير شباط 2022، أنهت شركة نايكي رعايتها لجرينوود بعد الاتهامات التي طالته وتمت إزالته من بعض إصدارات لعبة الفيديو (فيفا 22).