يونايتد يوافق على انتقال لاعب الوسط فريد إلى فناربخشه

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 11-8-2023) توصله لاتفاق مبدئي لانتقال لاعب الوسط البرازيلي فريد إلى فناربخشه التركي.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب البالغ عمره 30 عاما، والذي يتبقى عام واحد في عقده مع يونايتد، إلى اسطنبول غدا السبت للخضوع للفحوصات الطبية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي التركي سيدفع 15 مليون يورو (16.42 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وقال يونايتد في بيان “يستعد اللاعب البرازيلي الدولي للانتقال إلى الدوري التركي في انتظار اجتياز الفحص الطبي والاتفاق على البنود الشخصية”.

وانضم فريد إلى أولد ترافورد في 2018 قادما من شاختار دونيتسك. ومنذ ذلك الحين شارك في 213 مباراة وسجل 14 هدفا