الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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عقب تحقيق في مزاعم اغتصاب.. مهاجم يونايتد يرحل عن الفريق

منذ 6 دقائق
ميسون غرينوود مهاجم يونايتد

ميسون غرينوود مهاجم يونايتد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن مهاجمه ميسون غرينوود سيغادر النادي أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة إغتصاب تمت تبرئته منها.

وقال النادي في بيان: “كل المعنيين بمن فيهم ميسون أدركوا الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد. لذلك تمّ الإتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع ميسون للوصول لهذه النتيجة”.

وفي بيان لوسائل الإعلام البريطانية، قال yرينوود إنه “ارتكب أخطاء”، مضيفًا: “لم أفعل الأشياء التي تم إتهامي بها. كان قرار اليوم جزءًا من عملية تشاركية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي”.

وتابع: “أفضل قرار بالنسبة لنا جميعًا هو أن أواصل مسيرتي الكروية بعيدًا عن أولد ترافورد، حتى لا يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي”.

وتمّ اتهام غرينوود، الذي أوقفه “يونايتد” في كانون الثاني/ يناير 2022 عندما ظهرت إتهامات ضده عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بمحاولة الإغتصاب والسيطرة على السلوك والإعتداء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر أن يمثل للمحاكمة يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ولكن تمّ إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في شباط/ فبراير الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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