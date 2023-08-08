139 رياضيا أمريكيا يشاركون في بطولة العالم للقوى

قال الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى أمس الاثنين إنه سيرسل 139 رياضيا فائزا بالميداليات الذهبية العالمية والأولمبية إلى بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست بقيادة العدائين نواه لايلس وكريستيان كولمان.

وسيضم الفريق 82 رياضيا من الفريق الذي شارك في بطولة العالم العام الماضي في أوريجون عندما حصدت الولايات المتحدة 33 ميدالية بينها 13 ذهبية.

وقال ماكس سيجيل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للقوى في بيان “انطلاقا من العرض المذهل في أوريجون 22، فإن الفريق الأمريكي جاهز للنجاح في بودابست.

“لقد شاهدنا ودعمنا رياضيينا في رحلتهم نحو الذهب طوال الموسم وبطولات الجائزة الكبرى في برمودا ولوس أنجليس ونيويورك وبطولة الولايات المتحدة خارج القاعات عام 2023 وعلى الساحة الدولية وأكثر.

“يسعدنا أن نرى كل رياضي في هذا الفريق يجمع القطع معا بينما نتوجه إلى بودابست للدفاع عن انتصار فريقنا”.

وسيحاول لايلس بطل العالم في 200 متر في أوريجون والدوحة، تحقيق ثلاثية ذهبية وسيخوض أيضا سباق 100 متر في محاولة ليصبح أول من يحصد ثنائية السرعة منذ الجاميكي يوسين بولت عام 2015.

وسيضم سباق 100 متر لايلس والفائز في الدوحة كريستيان كولمان والفائز في أوريجون وصاحب الفضية الأولمبية فريد كيرلي.

وستخوض الأمريكية شاكيري ريتشاردسون سباقي 100 و200 سيدات بينما تحاول الولايات المتحدة إنهاء هيمنة جاميكا على سباقات السرعة.

وانتزعت جاميكا الذهب والفضة في كلا السباقين في بطولة أوريجون.

واكتسحت الولايات المتحدة منصة التتويج للرجال في أوريجون وستتطلع إلى تكرار ذلك مع عودة جميع أصحاب الميداليات الثلاث، بقيادة حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي العالمي رايان كروزر.

وعادت كاتي مون، بطلة الأولمبياد والعالم في القفز بالزانة للسيدات، للدفاع عن لقبها إلى جانب الحائزة على الفضية ثلاث مرات ساندي موريس وأصغر عضوة في الفريق الأمريكي هانا مول البالغ عمرها 18 عاما.

وسيبحث جرانت هولواي، بطل العالم في سباق 110 متر حواجز مرتين، عن ثلاثية ناجحة في بودابست في حين سيحاول مايكل نورمان، الذي أنهى غيابا استمر تسع سنوات بعيدا عن الذهب في سباق 400 متر رجال بفوزه في يوجين، حصد ذهبيته الثانية على التوالي.