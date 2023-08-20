الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

23 صورة اسبوعية.. كيف يتعامل الاباء مع أطفالهم في عصر الهاتف

منذ 60 دقيقة
الاطفال والشاشات - تعبيرية

الاطفال والشاشات - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

وجدت دراسة استقصائية أن 43% من الآباء لا يعرفون كيف كان يتعامل الآباء والأمهات في السابق مع أطفالهم قبل وجود عصر الهاتف المحمول.

ويعتقد 61% من 1000 من الآباء الذين شملهم الاستطلاع أن هواتفهم الذكية هي واحدة من أكثر الأدوات فائدة لتنشئة أطفالهم الصغيرة، حيث قالوا إنهم يستخدمون هواتفهم لالتقاط ما معدله 23 صورة لأطفالهم في الأسبوع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أجرى OnePoll استطلاعًا لآباء الأطفال حتى سن السادسة بتكليف من شبكة الهاتف المحمول Three UK، وكشف الاستطلاع أنهم يقومون بـ 78 عملية بحث على الإنترنت في الأسبوع في المتوسط للحصول على المشورة والإجابات حول رعاية الأطفال، واعترف بعض الذين شملهم الاستطلاع بالبحث في الإنترنت للحصول على المساعدة أكثر من 50 مرة في اليوم.

وقال ثلثا الآباء إنهم وجدوا الهواتف المحمولة مفيدة في التقاط صور ومقاطع فيديو لأطفالهم في لحظات لطيفة، بينما قال أكثر من نصفهم إنها مفيدة في شراء الأشياء المتعلقة بالأطفال أو البحث عن أمراض الطفولة.

وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع إن أجهزتهم ساعدتهم خلال لحظات الأبوة الصعبة حقًا.

جاء ذلك في أعقاب دراسة أجريت على 270 أمًا لديها أطفال حتى سن السادسة في العام الماضي، حيث قال الكثيرون إنهم شعروا بدعمهم من خلال محتوى الأبوة والأمومة على Instagram، لكن آخرين أخبروا باحثي جامعة كوبنهاجن أن استخدام الموقع قد يجعلهم يشعرون بالذنب أو الحكم عليهم أو القلق من أن طفلهم لم يحقق مراحل النمو الرئيسية.

وجد الاستطلاع الأخير أن بعض الآباء أعضاء في عشرة أو أكثر من مجموعات واتس آب أو فيس بوك أو الدردشة التي تحتوي على آباء آخرين.

كما أنه في البحث عن الدعم المعنوي، أرسل البعض رسائل إلى أحد الوالدين الزملاء، مثل صديق أو قريب أو زميل، 11 مرة في الأسبوع في المتوسط.

    المزيد من منوعات

    السيارة
    فيديو.. الشرطة الأسترالية تعاقب سائق متهور بطريقة غريبة
    جثة- تعبيرية
    جريمة تهز الشارع المصري.. قتل طليقته طعناً امام المارة في الفيوم
    مانشستر سيتي
    في أول مباراة لحامل اللقب.. هدف ألفاريز يمنح سيتي الفوز على نيوكاسل

    الأكثر قراءة

    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    عمرو دياب
    بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!