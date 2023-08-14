25 آب.. موعد انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في مصر

أعلنت دار الأوبرا المصرية اليوم الاثنين إطلاق الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في 25 أغسطس آب ببرنامج يشمل 45 حفلا بمشاركة فنانين من مصر وخارجها.

ويعد المهرجان الذي تعود بدايته لعام 1990 من أكثر المهرجانات الصيفية شعبية في مصر نظرا لإقامته بالهواء الطلق داخل القلعة التاريخية الشهيرة والسعر الرمزي لبطاقات الحضور.

ومن أبرز الفنانين المصريين المشاركين في برنامج هذا العام مدحت صالح وعلي الحجار وهاني شاكر ونادية مصطفى وهشام عباس وسيمون ونسمة محجوب ومصطفى حجاج ومحمد محسن.

ومن خارج مصر يشارك اللبناني وليد توفيق والتونسية غالية بنعلي والسورية فايا يونان واللبنانية عبير نعمة والسورية لينا شاماميان.

كما يشمل البرنامج الممتد حتى السابع من سبتمبر أيلول حفلات موسيقية لكل من عمر خيرت وهشام خرما وأوركسترا القاهرة السيمفوني وكورال كلية التربية الموسيقية وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر في بيان إن المهرجان “تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية”.

وأضاف أن “الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات”.

وأشار إلى أن مسرح محكى القلعة سيستضيف حفلين يوميا إلى جانب حفل يقام بمسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول.