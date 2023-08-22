3 خطوات لصنع الماسكارا في المنزل

تُعدّ الماسكارا من أبرز أدوات التجميل التي تستخدمها المرأة، وغالباً ما تختارها من أهم الماركات العالمية لحماية عينيها وللحصول على أفضل نتيجة برموش ممدودة وكثيفة.

ولكن هل فكّرتِ في صنع الماسكارا بنفسك من مكوّنات موجودة وفي متناول الجميع؟ إليكِ الطريقة:

لتحضير الماسكارا تحتاجين إلى هذه المكوّنات:

• ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند الطبيعي.

• 4 ملاعق صغيرة من جل الصبّار.

• ملعقة صغيرة من شمع العسل.

• كبسولتان من الفحم النشط من الصيدلية “للون الأسود”.

• علبة ماسكارا فارغة ونظيفة.

أما طريقة التحضير فهي بخطوات سهلة:

• ضعي شمع العسل مع زيت جوز الهند وجل الصبّار في وعاء على نار خفيفة حتى تتأكدي من ذوبان شمع العسل بالكامل.

• افرغي محتويات كبسولتَي الفحم على الخليط السابق بعد رفعه عن النار وتأكدي من ذوبان الفحم وخلوّه من التكتلات.

• ضعي المكوّنات في كيس وافتحيه من الطرف، ثم ادخلي المكوّنات في أنبوب الماسكارا.