35 مليون دولار لحماية حيوانات الكوالا في أستراليا

قررت السلطات الأسترالية، تخصيص 50 مليون دولار أسترالي (تعادل نحو 35 مليون دولار أميركي) لحماية حيوانات الكوالا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون في بيان، السبت، إن هذه المبالغ ستنفق على مدار السنوات الأربع المقبلة، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.

وأشار إلى أن “الكوالا واحدة من أكثر الرموز المحبوبة والأكثر شهرة في أستراليا. ونحن ملتزمون بحمايتهم للأجيال المقبلة”.

وأضاف موريسون إلى أن برنامج حماية الكوالا يستهدف توفير التدريب والدعم ورعاية هذه الحيونات.

وأوضح أنه مع هذه المخصصات تكون الحكومة الأسترالية قد أنفقت 74 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 52 مليون دولار أميركي) لحماية الكوالا منذ 2019.

وتشير بيانات مؤسسة تهتم بحيوانات الكوالا في أستراليا، إلى أن حوالي 30 في المئة من هذه الحيوانات فقدت بسبب حرائق الغابات والجفاف وتطهير الأراضي.

وأصبحت مجموعات حيوانات الكوالا مهددة بسبب انتشار لمرض “الكلاميديا” والذي يمكن أن يسبب لها العمى، والعقم، وحتى الوفاة.

وفي 2019 تعرضت مناطق تعتبر الموطن الطبيعي للكوالا في أستراليا، للحرائق وقد تكون المئات منها نفقت بسبب الحرائق، حسب تقديرات السلطات.