آمن وفعال.. لقاح روسي جديد ضد كورونا على شكل بخاخ في الأنف

لم تتوقف الأبحاث حول تطوير المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد ، بالرغم من إعلان العديد من الشركات التوصل إلى عدة لقاحات أبرزها فايزر وسينوفارم وسبوتنيك وغيرها .

قال معهد الدراسات العلمية للأنفلونزا ببترسبورج، إن اللقاح ضد كورونا على شكل رذاذ، أظهر استجابة مناعية وأمنا خلال التجارب قبل السريرية.

وأضاف مصدر من معهد الدراسات العلمية للأنفلونزا ببترسبورج الحكومي في حديث لوكالة “تاس”: “تتواصل في معهد أبحاث الإنفلونزا، التابع لوزارة الصحة الروسية، الدراسات قبل السريرية للقاح جديد ضد كوفيد-19، وتم الحصول على نتائج جيدة حتى الآن، فيما يتعلق بأمانه ونشاطه المناعي (إنتاج الأجسام المضادة). ويجري في الوقت الراهن دراسة الخصائص الوقائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، باستخدام نماذج حيوانية مختلفة”.

قبل ذلك ذكر مصدر في نفس المؤسسة، أن علماء المعهد يطورون لقاحا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد على أساس فيروس الإنفلونزا.

وأشار إلى أنه يتم خلال ذلك استخدام نسخة ضعيفة من هذا الفيروس كناقل لنقل بروتينات الفيروس التاجي، والتي يجب أن توفر الاستجابة المناعية لها، الحماية من المرض.

وأضاف المصدر أنه سيتم استخدام الجزء المحافظ من فيروس الإنفلونزا لدخول الخلايا. ونوه المصدر، بأنه سيتم التطعيم باللقاح على شكل قطرات أو بخاخ عبر الأنف.

وتابع أنه يخطط للبدء في إجراء الدراسات السريرية في المستقبل القريب، ويتوقع إنجاز كامل الدراسات قبل السريرية مع حلول مايو/أيار 2021.