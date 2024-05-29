أبحاث متقدمة تظهر نجاحاً لعقار تصنعه "جونسون اند جونسون" لعلاج الإكتئاب

أعلنت شركة “جونسون اند جونسون” اليوم الأربعاء أن عقار سلتوريكسانت التجريبي استوفى جميع الأهداف الرئيسية والثانوية في دراسة متقدمة تقيم فاعليته في علاج مرضى الاضطراب الاكتئابي الحاد وأعراض الأرق.

وأشارت الشركة أن “العقار المذكور تناوله المرضى المشاركون في الدراسة بوصفه علاجاً تكميلياً إلى جانب مضادات اكتئاب”.

والاكتئاب، المعروف أيضا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي major depressive disorder أو الاكتئاب السريري clinical depression، هو اضطراب مزاجي مصحوب بمجموعة من الأعراض بما في ذلك الحزن المستمر أو عدم الاهتمام بالحياة، وذلك وفقا لتقرير في ويب ميد web md.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاكتئاب مرض شائع في العالم، إذ يقدر أنه يصيب 3.8% من الأشخاص، 5.0% منهم من البالغين و5.7% من الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة.

ويعاني من الاكتئاب نحو 280 مليون شخص في العالم. ويختلف الاكتئاب عن تقلبات المزاج المعتادة والانفعالات العابرة إزاء تحديات الحياة اليومية. وقد يتحول إلى حالة صحية خطيرة، لا سيما إذا يتكرر حدوثه بحدة متوسطة أو شديدة. ويمكن أن يؤدي بالمصاب به إلى المعاناة الشديدة وتأثر الأداء في العمل والمدرسة والأسرة. ويمكن أن يؤدي في أسوأ حالاته إلى الانتحار.

بينما ينظر إلى الاكتئاب غالبا على أنه حالة صحية عقلية، فإنه يلعب أيضا دورا كبيرا في الشهية والتغذية. يتأقلم بعض الناس عن طريق الإفراط في الأكل أو النهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والحالات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

قد تفقد شهيتك تماما أو قد لا تأكل الكمية المناسبة من الطعام المغذي. يمكن أن يؤدي فقدان الاهتمام المفاجئ بتناول الطعام لدى كبار السن إلى حالة تسمى فقدان الشهية.