أبرزها التوتر والإجهاد.. 8 أسباب للشد العضلي المفاجئ

التشنّج العضلي هي عبارة عن تقلّصات مفاجئة لا إرادية تحدث للعضلات المختلفة، غالبًا ما تكون مؤلمة جدًا، وقد تصيب العضلات المختلفة في الجسم.

حذر مجلس الصحة الخليجي من الشد العضلي المفاجئ، مؤكدًا أن تشنجات الساق قد تحدث بشكل مفاجئ مما يسبب ألم وصعوبة في الحركة تؤثر على العضلة نفسها، إذ يستمر الألم لأكثر من 24 ساعة بعد توقف التقلصات، لذا أصدر المجلس دليل تعريفي عن الشد العضلي وأسبابه وطرق علاجه.

وعرف المجلس الشد العضلي (تقلصات العضلات) أنه عبارة عن تقلصات مؤلمة في العضلات تحدث بشكل لا إرادي، وهي من الأعراض الشائعة.

قد تتعرض للشد العضلي بشكل مفاجئ، للتعامل الصحيح معه زر منصة #دليلك_الصحي#مجلس_الصحة_الخليجي — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) June 30, 2023

ومن المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالشد العضلي هي: (الفخذين والساقين والقدمين والذراعين والبطن).

أسباب الشد العضلي

– الإجهاد العضلي (إعياء).

– عدم ممارسة تمارين الإطالة.

– ممارسة التمارين تحت الشمس (الأجواء الحارة).

– نقص المعادن مثل (البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم) في الجسم.

– عدم تدفق الدم إلى العضلات.

– ممارسة التمارين بشكل مكثف.

– التوتر.

– الجفاف.

المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالشد العضلي هي: الفخذين والساقين والقدمين والذراعين والبطن.

نصائح قد تساعدك في تقليل الشد العضلي

– تدليك العضلة.

– وضع كمادة باردة أو دافئة.

– الحرص على تمارين الإطالة بعد التمرين وقبل النوم.

– الإكثار من شرب الماء، وتقليل استهلاك الكافيين.

– الإكثار من شرب الماء يقلل الإصابة بالشد العضلي.