أبرزها الخبز الأبيض.. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة

هل أنت مدمن للوجبات السريعة؟..إذا أنت عرضة للظهور بمظهر أكبر سنا، إذا ظهرت في سن أكبر من سنك ، فأنت تتناول أطعمة تسبب لك هذا المظهر من علامات تقدم العمر والشيخوخة، سنتعرف عليها وفقا لموقع hindustantimes.

يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة غير الصحية إلى تسريع عملية الشيخوخة البيولوجية، في حين أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئها، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة مثل الذهاب إلى الفراش مبكرًا وإنشاء روتين نوم أفضل، وإيجاد طرق للتغلب على التوتر وتجنب التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي غني بالمغذيات، يمكن أن يساعد في حمايتك من الشيخوخة المبكرة.

قدم التقرير، أبرز الأطعمة التي تسرع الشيخوخة، ومنها:

– الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى نسبة السكر في الدم وتسارع الشيخوخة.

– الدهون المتحولة

الأطعمة المقلية (الدهون المتحولة) يمكن أن تساهم في الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى شيخوخة الجلد والجسم المبكرة.

– المعجنات

على الرغم من أنها قد تكون لذيذة، إلا أنها غالبًا ما تكون مليئة بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية، والتي يمكن أن تعزز عملية السكر – وهي عملية تدمر الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد.

– السكريات البيضاء

لا يؤدي هذا المذنب إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فحسب، بل يعزز أيضًا الالتهاب وانهيار الكولاجين، مما يسرع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

– اللحوم المصنعة

تناولها بشكل مفرط مواد مسرطنة وتناولها يمكن أن يزيد من خطر شيخوخة خلايا والسرطان. ويجب على المرء تجنبها ليعيش حياة صحية وأطول.

– المشروبات الغازية

هذه المشروبات الغازية المليئة بالسكر والمواد المضافة الصناعية يمكن أن تدمر مستويات الكولاجين في بشرتك، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

– الأطعمة المعلبة والأطعمة سريعة التحضير

الراحة تأتي بتكلفة – فالأطعمة المصنعة المحملة بالمواد الحافظة والنكهات الاصطناعية والمكونات المكررة يمكن أن تسرع الشيخوخة عن طريق التسبب في تلف الأكسدة للخلايا.