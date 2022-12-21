أبرز الفوائد الصحية لـ" عصير البطاطا الحلوة"

تعد البطاطا الحلوة من بين أكثر الأطعمة المغذية والمستدامة المتاحة، ويمكن أن يؤدي عصرها إلى تضخيم فوائدها الصحية، تقدم BMT Foods عصير البطاطا الحلوة من بين مجموعة متنوعة من منتجات العصائر الصحية.

والبطاطا الحلوة واحدة من الخضروات المغذية واللذيذة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن والكاروتينات بسبب لونها البرتقالي الطبيعي، علاوة على ذلك، لديها خصائص مضادة للالتهابات وللسكري و للسرطان والتحكم في ضغط الدم، وتزيد البطاطا الحلوة من الشعور بالشبع مما يمهد الطريق لفقدان الوزن، نقلا عن موقع “هيلثي لاين” الطبي.

والبطاطا الحلوة تحتوي على الحديد والنحاس وحمض الفوليك والمنجنيز، أنها تحتوي على ما يقرب من ضعف كمية الألياف من البطاطا الأخرى، لا عجب أن البطاطا الحلوة كاملة من الفوائد لجسم الإنسان.

فوائد صحية لتناول عصير البطاطا الحلوة:

1- منخفضة في السعرات الحرارية:

تعد البطاطا الحلوة منخفضة في السعرات الحرارية، فهي تحتوي على 112 سعرة حرارية فقط، وتعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على فقدان الوزن.

تحتوي حبتان من البطاطا الحلوة على حوالي 250 سعرة حرارية، لذلك سوف تشعرك بالشبع وتبعد آلام الجوع.

2- تعزيز المناعة :

البطاطا الحلوة مليئة بفيتامين سي الذي يحتاجه الجسم لمحاربة الإنفلونزا ونزلات البرد، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك أيضًا على التئام جروحك بشكل أسرع، لذلك اختيار عصير البطاطا الحلوة، يمكن أن يساعدك على تعزيز مناعتك.

3- تجنب زيادة الوزن:

يعد أحد الألياف الغذائية الرئيسية القابلة للذوبان الموجودة في البطاطا الحلوة هو البكتين، فهو فعال في تقليل تناول الطعام ليس هذا فحسب، بل يمكنه أيضًا زيادة نشاط هرمونات الشبع في جسمك وبالتالي، فإن تناول كميات أكبر من الألياف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض وزن الجسم.

4- ترطيب الجسم :

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فهي تعمل على محاربة الجفاف في الجسم والذي يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض.

5- نسبة منخفضة من السكريات :

إذا تسبب طعام معين في ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، فهذا يعني أنه يرفع نسبة السكر في الدم، يشير هذا إلى أن تناول الكثير من هذا الطعام يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع 2 ومقاومة الإنسولين، على الرغم من أن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة من السكريات، إلا أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض لذلك، يمكنك تناولها دون القلق بشأن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

6- تنظيم ضغط الدم :

تعد البطاطا الحلوة مليئة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم، أشارت الكثير من الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، مما قد يقلل من فرص الإصابة بسكتة دماغية بينما يعتبر المغنيسيوم أيضًا مكونًا غذائيًا فعالًا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

7- منح الجسم الطاقة :

توفر الكربوهيدرات الطاقة للجسم للقيام بوظائف مختلفة لذا يجب أن يكون لديك طاقة كافية للجري، وصعود السلالم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إذا كان جسمك محرومًا من الكربوهيدرات، فلن يكون لديك الطاقة للحفاظ على نشاطك وصحتك.

8- تحسين عملية الهضم :

البطاطا الحلوة غنية بالألياف، والتي تشتهر بتحسين صحة أمعائك وتساعد على تسهيل عملية الهضم، علاوة على ذلك، توفر حبة بطاطا واحدة (130 جم) حوالي 4 جم من الألياف التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تكوين هلام في المعدة مما يجعلك تشعرين بالشبع، ويحد من الجوع، ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.