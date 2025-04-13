أزمة جديدة.. سحب كريمات تجميل شهيرة من الأسواق

سحبت شركة “بروأكتيف” عشرات الآلاف من منتجاتها التجميلية في أمريكا، بعد اكتشاف احتوائها على مادة البنزين التي ترتبط بسرطان الدم وبعض أنواع السرطان الأخرى.

وجاء هذا الاستدعاء بعد أن أظهرت الاختبارات احتواء كريم “Emergency Blemish Relief” ومقشر “Skin Smoothing Exfoliator” على مستويات غير آمنة من البنزين.

وأعلنت الشركة أن الاستدعاء يشمل:

38237 عبوة من كريم “Emergency Blemish Relief” بحجم 0.33 أونصة، من دفعات الإنتاج V3304A وV3305A، التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية في 31 أكتوبر 2025.

3500 عبوة من مقشر “Skin Smoothing Exfoliator” بحجم 6 أونصات، من دفعة V4204A، بتاريخ صلاحية 31 يوليو 2025.

وصُنف هذا الاستدعاء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ضمن الفئة الثانية، ما يعني أنه قد يتسبب في آثار صحية سلبية مؤقتة أو قابلة للعلاج طبيا.

ورغم أن خطر الإصابة بسرطان الدم نتيجة التعرض للبنزين في هذه المنتجات منخفض، إلا أن الإدارة حذرت من أن التعرض المستمر للبنزين قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ويعتبر البنزين مادة كيميائية شائعة في العديد من الصناعات، ويستخدم في المنتجات مثل المواد اللاصقة والمطاط. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتحلل “البنزويل بيروكسيد” (المستخدم في بعض منتجات حب الشباب) إلى البنزين، ما يزيد من خطر التلوث. وقد أظهرت الدراسات أن التعرض المهني المستمر للبنزين، مثلما يحدث في بعض القطاعات الصناعية، قد يسبب مشاكل صحية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن سحب هذه المنتجات جاء بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سحب 6 منتجات أخرى تحتوي أيضا على مستويات مرتفعة من البنزين، بما في ذلك بعض الكريمات والعلاجات الشائعة لعلاج حب الشباب من ماركات معروفة مثل “لوريال” و”والغرينز”.