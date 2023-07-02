أسباب التعرق المفرط على الوجه.. وطرق علاجه

على الرغم من أن التعرق قد يكون أمراً غير محبب بالنسبة لك، ولكنها عملية حيوية للتحكم في درجة حرارة الجسم، والحفاظ على توازنها، وتبلغ درجة الحرارة الطبيعية للجسم حوالي 90 درجة فهرنهايت، ولكن قد ترتفع درجة الحرارة بسبب الظروف المناخية، أو بسبب أداء أي نوع من النشاط البدني أو الإصابة بالحمى، وكردة فعل طبيعية للجسم، يبدأ في التعرق، ولكن بسبب عدة عوامل، قد يبالغ الجسم في ردة فعله ويبدأ في إفراز التعرق بشكل مفرط، ومن خلال هذا المقال سنقدم كافة الأسباب وراء هذا التعرق المفرط وكيف يمكن علاجه والسيطرة عليه.

أسباب فرط التعرق على الوجه

فرط التعرق هو حالة صحية شائعة تجعل الجسم يتعرق بشكل مفرط، وعندما يتركز التعرق على الوجه والرأس، فإنه يسمى فرط التعرق القحفي الوجهي، ويعتبر السبب الرئيسي وراء ذلك، هو محاولة الجسم تبريد درجة حرارة الجسم، ويصاب حوالي 2-3 أشخاص من كل 100 شخص.

وينقسم فرط التعرق إلى نوعين؛ فرط التعرق البؤري الأساسي وفرط التعرق الثانوي، وعندما لا يرتبط التعرق المفرط بأي حالة طبية أساسية أو بسبب تناول دواء مستمر، يتم تحديده على أنه فرط التعرق البؤري الأساسي، ولكن قد يرتبط فرط التعرق الثانوي ببعض الحالات الطبية، أو بعض الأدوية، ويتم تحديد ذلك من قِبل الطبيب المختص.

بجانب ذلك، هناك عوامل أخرى تؤدي إلى التعرق المفرط على الوجه والرأس، وهي:

هناك ما يقرب من 30-50٪ من الأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط، لديهم تاريخ عائلي مماثل. يتكون الوجه والرأس من عدد كبير من الغدد العرقية، بالمقارنة مع أجزاء أخرى من الجسم، لهذا تظهر مشكلة فرط التعرق بشكل أكثر وضوحاً على الوجه والرأس.

تعمل الظروف الجوية الرطبة أو الحارة للغاية كمحفزات لفرط التعرق.

غالباً ما تكون المشاعر، مثل الغضب، والخوف، والتوتر، والقلق مسؤولة عن التعرق المفرط لدى بعض الناس.

تسبب بعض الحالات الصحية في فرط التعرق كعرض جانبي، على سبيل المثال السرطان، وأمراض القلب، والسكري، وإصابات الحبل الشوكي، وانقطاع الطمث.

بعض الأدوية أيضاً تتسبب في التعرق المفرط كأثر جانبي لها.

إيجابيات وسلبيات تعرق الوجه

إيجابيات تعرق الوجه

يحافظ تعرق الوجه على برودة البشرة وترطيبها. يجعل البشرة تبدو ندية ومتوهجة. يقضي العرق على الجراثيم التي تلتصق بالوجه.

سلبيات تعرق الوجه

يجعل الجسم يفقد الماء بمعدلات كبيرة، مما يتسبب في الجفاف الشديد، وعندما يختلط العرق بالدهون والأوساخ، فإنه يسد مسام البشرة، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

يعد الوجه المتعرق أو الرطب مكاناً مثالياً لتكاثر البكتيريا المسببة لحب الشباب. يتكون العرق من اليوريا والأمونيا، وكلاهما يتسببان في تهيج البشرة، والشعور بالانزعاج.

علاج التعرق المفرط على الوجه

مضادات التعرق

أسهل طريقة للتحكم في التعرق المفرط هي استخدام مضادات التعرق التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم، وتتوفر في الأسواق بخاخات للجسم مصممة للتحكم في مشاكل التعرق الزائد، وأحياناً قد يصف الطبيب مضادات التعرق التي تحتوي على هيكساهيدرات كلوريد الألومنيوم، لكن هذه الأخيرة قد تكون قاسية على بشرتك في بعض الأحيان، لذا يجب الحذر أثناء استخدام مضادات التعرق ويجب اتباع نصائح الطبيب لتجنب تهيج الجلد بسببها.

حقن البوتوكس

تساعد حقن البوتوكس على التحكم في التعرق المفرط، لأنها تحد من وظائف الأعصاب المسؤولة عن نشاط الغدد العرقية، ومع ذلك، قد يحتاج الأمر عدة جلسات حتى تبدي الحقن نتائج مقبولة.

الأدوية الفموية

هناك بعض الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم قد تمنحك نتائج مذهلة لعلاج فرط التعرق، مثل مضادات الكولين، لكنها قد تتسبب في الإصابة ببعض الآثار الجانبية، مثل جفاف الفم، والدوخة، والإمساك، واحتباس البول، ومن أمثلة هذه الأدوية حاصرات بيتا، والبنزوديازيبينات، التي يمكنها التحكم في الأعراض الجسدية للقلق، مثل التعرق.

إزالة الغدد العرقية

في هذا الإجراء، يتم إزالة الغدد العرقية المصابة بالخلل، ويتم هذا الإجراء إما عن طريق الجراحة أو باستخدام الإشعاع الكهرومغناطيسي لتدمير الغدد العرقية.

استئصال الودي

يتم في هذا الإجراء استئصال الودي لقطع أو قص الأعصاب التي تحفز الغدد العرقية على التعرق أكثر من المعتاد، وبهذه الطريقة يتم إيقاف الأعصاب عن إرسال إشارات إلى الغدد العرقية، وبالتالي يتم حل مشكلة فرط التعرق.

نصائح للسيطرة على التعرق المفرط

يجب الاحتفاظ بمنشفة ناعمة وجافة في متناول اليد، لتنظيف الوجه كلما دعت الحاجة إلى تنظيف العرق. يجب الاستحمام يومياً، خصوصاً في الأجواء الحارة، للتخلص من الجراثيم والبكتيريا المتراكمة على البشرة. في حالة استخدام مضاد للتعرق، فينصح باستخدامه في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش. ينصح بارتداء ملابس مريحة ويفضل أن تكون قطنية، كي تسمح للبشرة بالتنفس. يجب التقليل من تناول الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل قدر الإمكان.

التعرق يجعل الجسم يفقد الكثير من الماء، مما قد يؤدي إلى إصابته بالجفاف، لذا ينصح بتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم قدر الإمكان. ينصح باستخدام بودرة وجه لطيفة لامتصاص العرق أو الرطوبة الزائدة من البشرة. ينصح بتناول تناول وجبات صغيرة متكررة لتنظيم درجة حرارة الجسم على مدار اليوم. تجنب ممارسة الرياضة بعد إتمام نشاط بدني قوي، كي لا تزداد مشكلة التعرق.