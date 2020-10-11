أسباب الجوع “العاطفي” وطرق التغلب عليه

ذكر تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS انه عندما يبقى الشخص محرومًا من الطعام لفترة طويلة ، تقوم خلايا المعدة والأمعاء بتنشيط هرمون يسمى الجريلين ، والذي يؤدي إلى الشعور بالجوع. يوجه جريلين المؤشرات إلى العقل بأن الشخص جائع تكون مستويات الجلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية قليلة للغاية في الجسم عند الشعور بالجوع.

يمكن أن تقلل ساعات الجوع الطويلة من قدرتك على اتخاذ القرارات ولكن، يمكن أن تدل عواطفك ومشاعرك أيضًا على الجوع خاصة إذا كنت تحت ضغط مزمن ، مما يؤدي إلى الشراهة أو الأكل بدون حساب .

الجوع المرتبط بالعواطف أو المشاعر هو سلوك غير صحي ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والعديد من الأمراض الصحية مثل السمنة ومشاكل النوم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم انتبه دائمًا لإشارات جوعك وكن دائمًا على دراية بـ “ما يجعلك جائعًا” من أجل البقاء سعيدًا وصحيًا.

كيفية التعامل مع التوتر أو الأكل العاطفي

الحركة: يقال إن الحركة يمكن أن تشتت ذهنك وتهدئته يمكن أن توفر لك التمارين البدنية الراحة وتهدئة عقلك مع خفض مستويات التوتر لديك والرغبة في تناول الطعام إذا شعرت بالإحباط أو التوتر أو الانزعاج ، فيمكنك الذهاب في نزهة قصيرة أو الركض أو دمج بعض التمارين البدنية أو اليوجا أو التأمل في روتينك لحل المشكلة بسرعة.

شارك أفكارك: عندما تحتفظ بكل شيء في الداخل ، يزداد شغفك بالطعام مما يفتح الأبواب للإفراط في تناول الطعام والأمراض الصحية المختلفة تعد مشاركة أفكارك ومشاعرك مع الآخرين طريقة رائعة لتهدئة عقلك دون الحصول على أي سعرات حرارية غير ضرورية ومضاعفات صحية.

أضف أنشطة مختلفة: محاربة التوتر والعواطف طريقة رائعة لتجنب الأكل المجهد بدلًا من تناول الأطعمة الغنية بالدهون ، حاول تشتيت ذهنك عن الموقف الذي يسبب لك التوتر يمكنك إضافة أنشطة مختلفة مثل مشاهدة فيلم وممارسة الألعاب والاستماع إلى الموسيقى وقراءة الكتب .

تناول كميات صغيرة: يعد تقسيم الوجبات العادية إلى نسب صغيرة طريقة رائعة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتجنب الإفراط في تناول الطعام في نفس الوقت.

اشرب الماء: في بعض الأحيان ، يقود الجفاف عقلك إلى التفكير في أنك تريد تناول الطعام. كلما شعرت بالحاجة إلى تناول الطعام بعد بعض الوقت من وجبتك ، املأ كوبًا مليئًا بالماء واشربه بهذه الطريقة يمكنك بسهولة كسر إشارة الجوع الزائفة استهلك ما لا يقل عن 2.5-3 لتر من الماء في اليوم للحفاظ على نشاط عقلك