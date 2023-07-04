الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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أسباب تدفعك لارتداء النظارة الشمسية خلال فصل الصيف

منذ 4 ساعات
نظارة شمية- تعبيرية

نظارة شمية- تعبيرية

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من الضروري ارتداء النظارات الشمسية خلال فصل الصيف، من أجل وقاية الجلد حول العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وفق ما ذكرت تقارير طبية.

وقالت التقارير إن النظارات الشمسية والكريمات الواقية من تأثير أشعة الشمس، لهما نفس الدرجة من الأهمية الوقائية خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن الأشعة فوق البنفسجية الزائدة تقوم بتسريع التغيرات المرتبطة بالتقدم بالعمر في أنسجة العين، والتي تعتبر من عوامل مخاطر الإصابة بعدد من أمراض العين، كما أنها تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد حول العينين.

وأشارت إلى أن النظارات الشمسية يجب أن يكون لها مرشح أو فلتر مناسب، وبالتالي فينبغي شراؤها من متاجر البصريات فقط، وتجنب شرائها من الأماكن الأخرى، نظراً لأنها تكون داكنة ولكن بدون مرشحات أو فلاتر وقائية، مما يتسبب في الإضرار بالعيون.

ولفتت التقارير إلى أنه عند ارتداء النظارات الشمسية الداكنة، يتسع بؤبؤ العين، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود الفلاتر أو المرشحات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، فإن كمية أكبر من هذه الأشعة الضارة ستدخل العين.

ونوهت إلى أنه يتم تقسيم النظارات الشمسية إلى عدة فئات، بناء على درجة تعتيم زجاجها، وهي تشمل: النظارات ذات الدرجة الأولى (وهي تصلح في الجو المغيم)، ونظارات الدرجة الثانية (وهي تصلح في الجو المشمس)، ونظارات الدرجة الثالثة (هي تصلح للشاطئ)، ونظارات الدرجة الرابعة (وهي تصلح للجبال).

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